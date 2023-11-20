وداعًا ريال مدريد؟ باير ليفركوزن يكشف عن مفاجأة في عقد تشابي ألونسو!

تصريح صادم من المدير التنفيذي للنادي الألماني..

كشف فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني عن مفاجأة مدوية في عقد الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني للفريق، تخص الشرط الجزائي المزعوم الذي يسمح له بالانتقال إلى أحد أنديته السابقة، وتحديدًا ريال مدريد أو ليفربول الإنجليزي.

وأصبح ألونسو بالفعل محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تحاول التعاقد معه، وعلى رأسها ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول، بعد التحول المذهل في أداء ونتائج باير ليفركوزن تحت قيادته.

وفي الآونة الأخيرة، خرجت تقارير تفيد بأن ألونسو أصر على أن يتضمن عقده مع باير ليفركوزن بندًا يتيح له الرحيل إلى أحد الأندية السابقة التي لعب لها، وبشكل خاص ريال مدريد ليفربول، وهو ما رد عليه كارو في تصريحات أدلى بها لمحطة "talk Sport" الإذاعية الإنجليزية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كارو عندما سُئل عن ذلك الشرط: "لا، لكننا لسنا بحاجة إلى شرط جزائي، لدينا علاقة جيدة جدًا مع تشابي، وهو يعلم أننا نادٍ جاد".

وأضاف: "في نهاية المطاف، لن نجبر أي شخص على البقاء إذا كان لا يريد ذلك، نريده أن يشعر بالسعادة والرضا معنا لدرجة أن يريد البقاء فقط وهذا هو هدفنا".

وتابع: "لا يوجد شيء على الورق ولكن في بعض الأحيان تكون الاتفاقيات غير المكتوبة على الورق هي اتفاقيات أيضًا، ونحن نعلم أنه إذا احتاج إلى القيام بخطوة في المستقبل فسنكون قادرين على التحدث مع بعضنا البعض".

واختتم الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن تصريحاته في هذا الصدد قائلًا: "آمل ألا نحتاج إلى القيام بذلك لأنه سيبقى وسيكون سعيدًا في ليفركوزن".