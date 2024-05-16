وداعًا للنخبة الآسيوية رسميًا .. الاتحاد يفرط في الأمل الأخير بـ"تعادل صادم" مع الخليج

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فرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الانتصار على مستضيفه الخليج، مساء اليوم الخميس؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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بهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة 51 في "المركز الخامس" بجدول ترتيب الدوري؛ ليفقد بشكل رسمي، فرصة المشاركة ببطولة "النخبة الآسيوية"، خلال الموسم الرياضي القادم؛ حيث يبتعد بفارق 7 نقاط عن الأهلي "الثالث"، مع تبقي مباراتين فقط.

المباراة بدأت بفرصة خطيرة للغاية من نادي الخليج، عن طريق محترفه خالد ناري، الذي كاد أن يسجل هدف التقدم؛ لولا تألق محمد المحاسنة، حارس مرمى العميد الاتحادي، الذي أبعدها إلى ركنية.

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وجاءت الخطورة الأولى للاتحاديين، في الدقيقة 15، عندما سدد النجم البرتغالي جواو فيليبي"جوتا"، كرة مرت بجوار قائم الخليج بقليل؛ ليسجل اللاعب نفسه هدفًا، بعدها بدقيقة واحدة فقط؛ لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وهدأت المباراة تمامًا بعد ذلك، حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ عندما سجل مهند الشنقيطي، ظهير نادي الاتحاد، هدفًا لفريقه؛ ألغاه الحكم بداعي "التسلل" أيضًا.

لكن.. بعد مباحثات طويلة مع غرفة تقنية الفيديو "فار"، عاد الحكم واحتسب الهدف؛ حيث اتضح أن الكرة وصلت إلى الشنقيطي، قبل التسجيل، من قدم عبدالإله هوساوي، متوسط ميدان الخليج، المعار من العميد الاتحادي.

الشوط الثاني من مباراة الخليج الاتحاد

وفي الشوط الثاني.. أصبحت المباراة مفتوحة تمامًا؛ وسط هجمة هُنا وأخرى هُناك؛ بدأت بإهدار البرازيلي رومارينيو، مهاجم نادي الاتحاد، انفرادًا صريحًا أمام حارس الخليج، في الدقيقة 52.

هذه الفرصة رد عليها البرتغالي فابيو مارتينيز، جناح نادي الخليج، الذي سدد كرة صاروخية في الدقيقة 54، ارتطمت في عارضة الفريق الاتحادي.

وعاد جوتا للظهور مجددًا؛ ولكن هذه المرة عندما أهدر انفرادًا صريحًا؛ حيث استلم الكرة داخل منطقة الـ18 وبدل أن يسددها سريعًا، توقف لفترة ليبعدها دفاعات الخليج.

وكاد الاتحاد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 75، عن طريق النجم الفرنسي المتألق نجولو كانتي؛ لولا أن كرته مرت بمحاذاة خط مرمى الفريق الخلجاوي، بشكل غريب.

ومن أول ظهور تقريبًا له.. تلاعب المهاجم المصري محمد شريف، بالمحاسنة ودفاعات العميد الاتحادي؛ ليسجل هدف التعادل لمصلحة نادي الخليج، في الدقيقة 81.

وفشل العميد الاتحادي، في استغلال الفرص التي سنحت له في الدقائق الخمس الأخيرة من عمر المباراة؛ ليكتفي بنقطة وحيدة فقط أمام الخليج.

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