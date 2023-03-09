من هو بديل جالتتيه في باريس سان جيرمان؟

يستعد مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، لعقد اجتماع طارئ، قد يتم فيه الحديث حول رحيل كريستوف جالتييه مدرب الفريق.

وودع النادي الباريسي، دوي أبطال أوروبا من دور ال16، بعد الهزيمة من بايرن ميونخ، 3-0، حصيلة المباراتين.

الإقصاء ضد بايرن ميونيخ يمكن أن يتسبب في تغيير الجهاز الفني بقيادة جالتييه، ووفقًا لحساب ActuFoot، نقلاً عن Relevo، يخطط ناصر الخليفي ، رئيس باريس سان جيرمان، لعقد اجتماع، يناقش فيه مستقبل جالتييه مع النادي.

ولكن المفاجأة تتأتي في اسم البديل لجالتييه، فوفقًا للصحيفة الفرنسية Le Parisien، المقربة من النادي، أن الأقرب للمنصب هو الألماني، توماس توخيل، المدرب السابق للفريق الباريسي، بجانب زين الدين زيدان، الذي ذُكر اسمه قبل الإقصاء من دوري الأبطال.

الجدير بالذكر أن توخيل كان مدربًا لباريس سان جيرمان، بين صيف 2018 وديسمبر 2020، وأُقيل بعد الهزيمة من بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.