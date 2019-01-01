وحيد خليلوزيتش: نخطط لحضور جنازة إيمليانو سالا

وحيد خليلوزيتش المدير الفني لفريق نانت يؤكد أن النادي الفرنسي يخطط في الوقت الحالي لحضور جنازة لاعبه الأرجنتيني المفقود إيمليانو سالا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لفريق نانت الفرنسي أن النادي يحضر في الوقت الحالي لتنظيم جنازة من أجل اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خليلوزيتش وأكد خلالها أن الفريق يمر بفترة عصيبة منذ الحادث الذي تعرض له لاعبه السابق.

وقال خليليوزيتش: "بكل تأكيد سنسأل أين وكيف وماذا سيحدث سنرى ما الذي سيتم خلال الفترة المقبلة فنحن ليس لدينا المعلومات الكافية بعد، دعونا نرى".

وأضاف: "لا أعلم ما الذي سنقوم به بعد سنناقش الأمر مع اللاعبين، لقد كانوا على مقربة كبيرة منه خلال فترة تواجده مع الفريق".

مُحدث | تفاصيل اختفاء طائرة سالا من البداية للنهاية

وأكمل: "لقد كنا في ذلك الوضع طوال الوقت السابق ولعبنا ثلاث مباريات على هذه الحالة وعلينا أن نكون أقوياء، ما حدث توقعناه لكنه ظل محزنًا للغاية".

واختتم تصريحاته: "علينا أن نخطط لحدث يخلد ذكرى لاعب سيبقى دومًا في تاريخ ذلك النادي وسنتذكره بما كان يقوم به من تصرفات".