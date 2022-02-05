وحش يستخدم الزيوت للهروب .. كيف يتدرب وماذا يتناول أداما تراوري؟!

عدد محدود للغاية من لاعبي كرة القدم وصلوا لتلك الحالة من الكمال العضلي على المستوى الجسدي في تاريخ كرة القدم.

نحن هنا نتحدث عن أداما تراوري لاعب برشلونة السابق الذي وصل لأفضل حالاته البدنية في صفوف وولفرهامبتون قبل أن يعود من جديد لبرشلونة.

لكن دعونا نخصص حديثنا بعض الشيء عن حالة التحول التي حدثت في جسد أداما من بعد الرحيل عن برشلونة.

صحيح أن اللاعب كان طوال الوقت ومنذ صعوده من فرق الفئات السنية في برشلونة يمتلك قدرات بدنية كبيرة، لكنها لم تكن بتلك القوة قط.

هل يكذب أداما تراوري؟

عندما تذهب لصالة الألعاب الرياضية وتتحدث لأحد العاملين بها بحثًا عن النصيحة سيقول لك أن تأتي ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع، مع الحفاظ على يوم راحة على الأقل بعد كل يوم تمرين.

لكن الوضع مغاير مع أداما تراوري، بالرغم من ادعائه عكس ذلك سابقًا في تصريحات صحفية، فاللاعب المالي يذهب لصالات الألعاب الرياضية كثيرًا.

في 2019 كان تراوري من نجوم الدوري الإنجليزي رفقة وولفرهامبتون، وقال في تصريحات صحفية لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن السر خلف جسده هو ممارسة الرياضة بشكل عام وليس الذهاب لصالة الألعاب الرياضية.

وقال تراوري: "أنا لا أذهب إلى صالات الجيم، أعرف إنه من الصعب تصديق ذلك، لكنني لا أفعل، أمارس الرياضة فقط".

كم يوم يذهب تراوري فيه إلى صالة الألعاب الرياضية خلال الأسبوع؟ وماذا يفعل؟

أداما تراوري يذهب لصالة الألعاب الرياضية خمس مرات في الأسبوع، ولا يرتاح بينهم في أي يوم من الأيام سوى ليومين متتاليين، على الأغلب يكونا قبل المباريات في نهاية الأسبوع.

بحسب ما ذكر موقع "vigourfact" فتراوري يتدرب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ويرتاح ليومي السبت والأحد.

يوم الإثنين يلعب تدريبات الصدر بالأجهزة والأوزان وعضلتي الذراع الثنائية والثلاثية بالإضافة إلى الكتف.

ويوم الثلاثاء يقل الحمل قليلًا، ليقوم بالإحماء لمدة تتراوح بين الثماني والعشر دقائق، ويركض لمدة 30 ثانية، ثم يهرول لنفس المدة، ويقفز في مكانه لمدة حوالي عشر دقائق.

أما يوم الأربعاء فيركز على تدريبات القدم سواء بالضغط أو بالتمديد ويعمل على الأفخاذ في الوقت ذاته.

ويوم الخميس يلعب تدريبات البطن والظهر بكافة أشكالهم، على أن يكرر تمرين يوم الثلاثاء ويقلل من الحمل في يوم الجمعة قبل أن يأخذ يومي راحة في السبت والأحد.

ماذا يأكل أداما تراوري لاعب برشلونة الجديد؟

غالبية طعام تراوري يكون صحي وطازج ونظيف، بالرغم من ذلك فهو لا يتناول كميات كبيرة من الطعام.

في الوجبة الأساسية له يتناول تراوري الخضروات والدجاج المطهي جيدًا، بالإضافة إلى الأرز البني والسلطة.

وبالرغم من عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، فتراوري لا يستطيع مقاومة أكل الدجاج المقلي من الخارج.

للتحلية يتناول تراوري قطع من البطيخ، بالإضافة إلى ذلك يتناول الكثير من البروتين المصنع، وعلى الأقل أربع لترات من الماء بشكل يومي.

خدعة الزيت!

كثيرًا ما يعاني لاعب مثل أداما تراوري من تدخلات عنيفة خلال المباريات، ومحاولات كثيرة للجذب بسبب بنيته الجسدية وسرعته الكبيرة.

فكيف يقابل اللاعب ذلك الأمر؟ يقوم بدهن جسده بزيت، حتى تنزلق يد أي منافس يحاول الوصول له وإيقافه بالمسك أو الشد.