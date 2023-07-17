وجود ليفاندوفسكي لا يؤثر عليهم .. قرار شجاع من جماهير بولندا

جماهير المنتخب البولندي غاضبة للغاية.

كشفت تقارير صحفية أن جماهير المنتخب البولندي قد اتخذت قرارًا في غاية الصرامة مع فريق بلادها الوطني قبيل المباريات التي يخوضها في سبتمبر المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الجماهير ستقوم بمقاطعة المباريات القادمة للفريق بالرغم من وجود النجوم أمثال روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضحت الصحيفة أن السر خلف ذلك القرار جاء اعتراضًا على سياسات الاتحاد المحلي لكرة القدم، بالرغم من أهمية المباراة في مشواره في التأهل لكأس الأمم الأوروبية في 2024.

ويأتي وجه الاعتراض الأساسي بالنسبة للجماهير على ارتفاع أسعار التذاكر، لذلك في المقابل قرروا أن يتركوا المدرجات خالية، وهو نفس ما حدث من قبل في 2009 من قبل.

جدير بالذكر أن المنتخب البولندي سيلعب أمام جزر ألفارو في المجموعة الخامسة في التصفيات، ولا مفر من الفوز بعد أن جمع الفريق ثلاث نقاط في ثلاث مباريات حتى الآن، حيث تتقدم عليه التشيك وألبانيا ومولدوفا في الترتيب.