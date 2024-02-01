وجه نصيحة لنجم الفريق .. تشافي يعلن موقفه من التراجع عن مغادرة برشلونة

محادثات خاصة مع إدارة النادي

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن وجود محادثات خاصة مع إدارة النادي، بعد قراره بالرحيل عن صفوف الفريق عقب الخسارة من فياريال مطلع هذا الأسبوع.

برشلونة نجح في كسر نتائجه السلبية بالتغلب على أوساسونا أمس، الأربعاء، بهدف دون رد، سجله المهاجم الشاب فيتور روكي بالدقيقة 63، ليخرج تشافي لإبداء رأيه في الأداء والنتيجة.

وقال تشافي لشبكة "DAZN" ردًا على سؤال عن محاولة برشلونة للإبقاء عليه بعد إعلانه للرحيل:"إنها محادثات خاصة، قراري تسبب في رد فعل للفريق وكانت استجابة الجميع مذهلة، لو كان بإمكان اللاعبين تقديم 1% أكثر فسوف يفعلون ذلك لأننا عائلة".

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وعن روبرت ليفاندوفسكي:"لقد تحدثنا معه هذا الأسبوع، يجب أن يكون أكثر موضعية في المنطقة، إنه أحد أفضل اللاعبين الحاسمين في العالم، هو مثل أي مهاجم يحتاج للتسجيل لاستعادة الثقة من جديد".

يذكر أن فوز برشلونة جعل الفريق يحتل المركز الرابع بـ47 نقطة بفارق 8 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الأول بعد 22 جولة، بينما يمتلك ريال مدريد فرصة الانفراد بالصدارة اليوم، حيث يحتل المركز الثاني بـ54 نقطة ويلعب الليلة ضد خيتافي.