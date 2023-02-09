"وجدنا رجلُا أسود البشرة.. نتمنى أن يكون أتسو!"

تحدث رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم ميميت بويوكيتشي، عن آخر تطورات حالة الغاني كريستيان أتسو لاعب نادي هاتاي سبور التركي، والذي لا يزال تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا الأيام الماضية.
وقال بويوكيتشي في بيان اليوم: "لقد تم العثور على رجل أسمر البشرة وإنقاذه من تحت الأنقاض، ومن غير المعروف في الوقت الراهن إذا كان أتسو أم لا".
وأردف: "لا يوجد شيء مؤكد.. ولكنني أتمنى أن يكون من بين الذين تم إنقاذهم".
وكان أتسو قد أثار فزع محبي كرة القدم حول العالم في الآونة الأخيرة بعدما فقد تحت أنقاض الزلزال، ولكن خرجت أنباء تفيد بإنقاذه قبل أن يتم نفيها.
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