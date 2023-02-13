وبالتشكيل.. فينسيوس جونيور يوجه رسالة باللغة العربية

نجم ريال مدريد يشكر المغرب بلغة أهله؛ اللغة العربية

لم يجد البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، طريقة أفضل من الكتابة باللغة العربية ليشكر المغرب وأهله على حسن الضيافة والاستقبال.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة، بشكلها الجديد، في تاريخه السبت الماضي بعدما هزم الهلال السعودي 5-3 في نهائي البطولة التي استضافتها المغرب.

وحظى ريال مدريد بدعم كبير من الجماهير المغربية وهو ما شكرها عليه مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ورئيس النادي فلورينتينو بيريز.

لكن الشكر الأخير كان من البرازيلي فينسيوس جونيور الذي كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر باللغة العربية: "شكرًا لك يا مغرب. لقد رأيت بالفعل شغفك في كأس العالم، لكن وجود هذا الحشد في مصلحتي كان شيئًا مميزًا للغاية. ريال مدريد نادٍ عالمي. نحن إفريقيا وآسيا وأوروبا.. وأبطال العالم!"

وحصد النجم البرازيلي الشاب جائزة أفضل لاعب في البطولة التي سجل فيها 3 أهداف؛ هدف في شباك الأهلي المصري في نصف النهائي وهدفين في مرمى الهلال.