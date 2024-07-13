"وباء الكذابين".. بيلسا يدافع عن "حرب الشوارع" بين لاعبيه وجماهير كولومبيا!

يؤمن بأن اللاعبين كان عليهم حماية عائلاتهم

أعرب مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن غضبه الشديد من الموقف الذي تعرض له لاعبيه خلال مواجهة كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

حالة من الفوضى عمت مباراة أوروجواي وكولومبيا التي خسرها بيلسا ورجاله بهدف نظيف، حيث دخل داروين نونيز مهاجم الفريق الخاسر مع زملائه في مشاجرة عنيفة مع جماهير كولومبيا في المدرجات، وذلك دفاعًا عن عائلاتهم بعد تعرضهم لمضايقات خلال وبعد المباراة.

بيلسا قال عن هذا الأمر في تصريحات للصحفيين:"كانت هناك أمهات في عائلات اللاعبين، تعرضن للهجوم وأطفالهن بين أذرعهن، عليك أن تسألني عما إذا كان اللاعبون قد تلقوا أي اعتذارات من أولئك الذين يتعين عليهم حماية المتفرجين وسلامتهم".

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وأضاف:"لو لم يتدخل هؤلاء فمن كان عليه حماية هذه العائلات؟ كيف ستدافع عن أمك، أختك، طفلك؟ اتخاذ طريق الهروب ليس من صفات لاعبي كرة القدم، ولكن كان يجب على من أكرههم أن يفعلوا ذلك بدلًا منهم".

وعن موقفه من اتحاد أمريكا الجنوبية:"عليهم الاعتذار للاعبي فريقي وعائلاتهم، ولكن بدلًا من ذلك سوف يقومون بإيقافهم، يجب تحمل المسؤولية المشتركة لأن الجميع ارتكب مثل هذه الأخطاء".

تنظيم الولايات المتحدة الأمريكية للبطولة:"قالوا إن الملاعب ستكون مثالية وكذلك بالنسبة لساحات التدريب، ولكنه وباء الكذابين، وقد قلت بالفعل كل ما وعدت نفسي بعدم قوله، وهي الحقيقة الفريدة من نوعها بأن هؤلاء يسلكون الطريق الوقائي بالهروب عندما يفشلوا في أي شيء".

جدير بالذكر أن تصريحات بيلسا جاءت في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام كندا، والمقرر إقامتها فجر الغد، الأحد، لتحديد المركزين الثالث والرابع في الكوبا، بينما تلعب الأرجنتين وكولومبيا في اليوم التالي بالمباراة النهائية للمسابقة.