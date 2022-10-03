وأخيراً .. ريال مدريد يقرر ضم مهاجم!

من يكون؟

كشفت تقارير إعلامية عن وجود تغير في سياسات ريال مدريد فيما يخص سوق الانتقالات، وبالتحديد فيما يتعلق بمركز رأس الحربة.

ويملك بطل أوروبا حالياً كريم بنزيما، ومعه ماريانو دياز الذي لا يدخل في حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يفضل اعتماد إيدين هازارد أو رودريجو أو ماركو أسينسيو كمهاجم وهمي عن اللاعب الدومينيكاني.

ماذا قالت التقارير عن موقف ريال مدريد من دعم هجومه؟

وكشف "فابريزيو رومانو" عن اتخاذ إدارة النادي الملكي قراراً بدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الخط الأمامي وضم رأس حربة.

ولم يوضح الصحفي الإيطالي المختص في الانتقالات إذا كان الميرينجي يستهدف بديلاً لبنزيما المتقدم في العمر، أم لاعب إضافي يساعد الفرنسي ويكون بديلاً له.

ما هي الأسماء التي ارتبطت بريال مدريد مؤخراً في الهجوم؟

ويظل إرلينج هالاند الأسم الأكثر تردداً مع كيليان مبابي رغم رفض الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي، وقال "إل شيرينجيتو" إن ريال مدريد قد يعود للثنائي في 2024.

وشهد الصيف الماضي ربط الفريق بعدة لاعبين لدعم خطه الأمامي ولكن بشكل مؤقت مثل راؤول دي توماس وإدين دجيكو وآخرين، ولكن في النهاية اختار أنشيلوتي عدم دعم هجومه.