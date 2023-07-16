وأخيراً .. برشلونة يحسم صفقة بديل بوسكيتس

بديل بوسكيتس نجم لاماسيا السابق!

اقترب نادي برشلونة، من ضم لاعب خط وسط ليكون بديلًا لسيرجيو بوسكيتس، بعد مغادرة الإسباني بنهاية عقده الموسم الماضي مع البلوجرانا.

وانضم بوسكيتس لنادي إنتر ميامي الأمريكي، بجانب زميله ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة "AS" الإسبانية، سيتعاقد برشلونة مع لاعب خط الوسط أوريول روميو، ليكون بديلًا لسيرجيو بوسكيتس وسيتم التوقيع معه خلال الأيام القبلة.

كما أكدت الصحيفة أن، قرار التعاقد مع أوريول يأتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني، حيث يكون قدوم الإسباني مناسبًا لأموال برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة تشافي في قدوم اللاعب، لكن ذلك بعد إعلان لابورتا بعدم قدوم كيميش، وزوبيميندي، الصفقات التي كان يفضلها المدرب الإسباني.

الجدير بالذكر أن، شارك أوريول مع فريقه الحالي جيرونا، الموسم الماضي، في 34 مباراة، سجل خلالهم هدفين.