واين روني يتمنى إفساد انتقال تياجو لليفربول

لأنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم يجب ألا ينتقل إلى ليفربول

اعترف الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد واين روني بأنه يأمل ألا ينضم تياجو ألكانتارا إلى صفوف ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان تياجو قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الصيف الحالي وأكدت العديد من المصادر أن الأمور على وشك الحسم.

ولكن روني أسطورة وأيقونة مانشستر يونايتد لا يريد ذلك معتقدًا أن نجم بايرن ميونخ هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم في الوقت الحالي.

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وقال روني لصحيفة صنداي تايمز عن جودة تياجو: "لقد كان قاب قوسين أو أدنة من الانتقال إلى مانشستر يونايتد في عام 2013 والآن ليفربول يقترب من ضمه"

وأضاف: "إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا في الوقت الحالي، وسيكون إضافة لأي فريق يلعب بقميصه وشخصيًا أتمنى ألا يذهب إلى ليفربول"

وتابع: "يمكنه التحكم في كل شيء، هو لاعب وسط متكامل ولديه شيء من كل شيء في كرة القدم ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، هو أحد أهم لاعبي بايرن ميونخ حاليًا"

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يذكر أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي كانا أبرز المهتمين بخدمات تياجو رفقة ليفربول في الفترة الماضية، والتي خرجت فيها الأخبار التي تفيد بقرب رحيله عن الفريق البافاري.