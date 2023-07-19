واين روني: هاري كين "سجين'' في توتنهام ومانشستر يونايتد خيار مثالي له

أسطورة مانشستر يونايتد يوجه نصيحة إلى هاري كين

تحدث واين روني، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مستقبل هاري كين مع فريق توتنهام وقرار استمراره أو رحيله بالفترة القادمة.

وينتهي عقد هاري كين، مع فريق توتنهام عام 2024، وسط أنباء عديدة عن رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وقال روني مازحًا في حواره مع صحيفة "ذا أثلتيك" أن هاري كين، محتجزًا من قبل توتنهام ويعتقد أن انضمام قائد إنجلترا لفريق مانشستر يونايتد هذا الصيف سيكون صفقة مثالية.

وتابع: "اعتقدت أن الوقت قد حان لذهاب كين الموسم الماضي ولكنه بقي، ربما يشعر هاري بذلك ويعرف أن هناك ألقابًا يمكن أن يفوز بها".

وأضاف: "لقد فعل كل ما في وسعه لكي يحاول أن يكون في توتنهام الآن ربما يكون مناسبًا له للمضي قدمًا ويبدو أنه مستعد لذلك أيضًا لكننا نعلم أن توتنهام يكون صعبًا في بعض الأحيان".

وارتبط كين، بالانتقال هذا الصيف إلى العديد من الفرق مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، ولكن مازال مستقبله غامضًا.