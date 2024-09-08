"المشكلة في الركض" .. واين روني يسخر من نفسه بعد هدفه مع أساطير مانشستر يونايتد ضد سيلتك!

روني يسخر من لياقته البدنية

سخر النجم الإنجليزي واين روني من نفسه، بعد مشاركته في مباراة أساطير مانشستر يونايتد ضد سيلتك الأسكتلندي، في مواجهة خيرية، على ملعب أولد ترافورد.

ونجح روني في تسجيل هدفًا رائعًا عن طريق ركلة حرة مباشرة خلال الشوط الأول، قبل أن يتعادل جاري كوبر بهدف في الشوط الثاني.

وقال روني عقب المباراة: "أشعر بأنني بخير عندما تكون الكرة عند قدمي، المشكلة فقط في الركض، كنت أرغب في التسديد أكثر ولكنني أردت الاحتفاظ بالكرة أيضًا".

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وكان روني قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي من أكثر من 3 سنوات، حيث كانت آخر مباراة له مع فريق ديربي كاونتي في يناير 2021.

ويتولى واين روني حاليًا تدريب نادي بليموث في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث يستعد لمواجهة سندرلاند يوم 14 سبتمبر الجاري.