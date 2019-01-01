وان بيساكا كان قريباً من الانتقال إلى كوفنتري بدون مقابل

مستقبل اللاعب كاد أن يتغير تماماً

كاد آرون وان بيساكا، لاعب مانشستر يونايتد الحالي أن ينضم إلى فريق كوفنتري، بالمجان قبل أن يتألق وينضم للشياطين الحمر.

الظهير الأيمن صاحب الـ 22 عاماً، انضم إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 50 مليون إسترليني.

رئيس الكشافة لفريق كوفنتري، قال في تصريحات صحفية: "بيساكا كان قريباً جداً من الانضمام لنا بالمجان".

وأكمل: "ولكنه بعد ذلك انضم إلى فريق كريستال بالاس، لقد شاهدته في فرق الشباب كان جيداً، ومع اقتراب موعد الانتقال، طلب بيساكا الاستمرار مع فريقه ليتدرب مع زاها ويوهان كاباي".

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ووصل: "وفي خلال أيام بدأ اللاعب المشاركة مع كريستال بالاس، ودون أن يعلم قدم درساً للاعبين الشباب، وهو أن بالتدريب والعمل الجاد ستحصل على فرصة وتشارك مع فريقك".

جدير بالذكر أن بيساكا، شارك مع الشياطين الحمر هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف المسابقات، منهم 11 مباراة بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي.