هددها بمقاطع فيديو .. واندا: إيكاردي تعهد بتدمير حياتي والذهاب إلى "أسهل فتاة في الأرجنتين"

أوقات صعبة تعيشها سيدة الأعمال والعارضة الإيطالية

خرجت واندا نارا زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، للشكوى مرة أخرى من المعاناة التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة معه.

واندا تعيش أسوأ لحظات حياتها على المستوى الشخصي، وسط شائعات عن وجود علاقة رومانسية بين إيكاردي وتشاينا سواريز، الممثلة الأرجنتيني التي أقام معها اللاعب علاقة غرامية في 2021 بأحد الفنادق في باريس.

وقامت واندا باستنكار كل ما فعله زوجها معها، وليس هذا فحسب، بل تحدثت كذلك عن تهديدات مزعومة تلقتها منه قبل انفصالهما ودخولهما في إجراءات الطلاق.

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وفي حوار مع الصحفي أنجيل دي برويتو، قالت واندا:"إنه يبتزني من خلال عرض مقاطع فيديو حميمية من كاميرات المراقبة في منازلنا، لسوء الحظ اضطررت لتحميل كافة المحادثات أن علاقتي مع كيتا بالدي حدثت في وقت لاحق، قبل دخول تشاينا في حياتنا كل شيء كان مثاليًا، وعندما أخبرته برغبتي في الانفصال أصيب بالجنون وأقسم أنه سيدمر حياتي".

وأضافت:"ما يزعجني هو هذه الكذبة الإعلامية التي انتشرت حول خيانتي له، هناك صحفيون يدفع لهم ماورو عشرين ألف دولار شهريًا من أجل تحسين سمعة تشاينا لأن صورتها أصبحت سيئة للغاية في الأرجنتين".

وتابعت:"أخبرني أنه سيبحث عن أسهل فتاة في الأرجنتين وأنه سيدمر حياتي تمامًا، وقال إنه سينجب من تشاينا، هذه الفتاة تحمل من أي شخص، لم أتخيل قط أن هذه المرأة التي لديها ثلاثة أطفال يمكن أن تصلح لشيء كهذا".

جدير بالذكر أن الجدل حول علاقة إيكاردي بواندا اشتعل في الأيام الأخيرة، بعد ظهور الأنباء حول اكتشاف علاقة بينها وبين كيتا بالدي لاعب إنتر السابق خلال فترة زاوجها من المهاجم الأرجنتيني، وسط مزاعم بأن ذلك حدث خلال فترة انفصالهما.