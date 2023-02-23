واندا نارا تهاجم زوجة كيتا بالدي: بدلًا من أن تغضب من زوجها اتهمت المرأة الأخرى!

فصل جديد في مسلسل علاقة واندا وماورو إيكاردي..

أكدت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نادي جلطة سراي التركي، على أن علاقتها مع زوجها مستمرة، رغم الشائعات العديدة التي تحدثت عن انفصالهما.

وتأتي الحلقة الجديدة في المسلسل الطويل جدًا الخاص بعلاقة واندا وإيكاردي، بعدما كشفت وكيلة الأعمال عن تواصل السنغالي كيتا بالدي معها.

وقالت واندا في تصريحات لبرنامج "Belve" الإيطالي عن حقيقة انفصالها عن إيكاردي: "نعم نحن معًا، أعتقد أننا سنبقى عائلة مدى الحياة".

وأضاف: "لقد كنا دائمًا عائلة، نحن متزوجون منذ ما يقرب من عشر سنوات، بالنسبة لي أنا محظوظة، ولا أعرف بالنسبة له، نأمل أن نستمر معًا مدى الحياة".

ويبدو أن واندا قرر أن تنسى الخيانات المتبادلة مع إيكاردي، حيث تحدثت أيضًا عن الرسائل المزعومة التي تلقتها من كيتا بالدي، والتي اشتكى منها ماورو إيكاردي على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاطبًا سيمونا جواتيري، زوجة مهاجم سبارتاك موسكو، بألفاظ مشينة.

وردت واندا على ذلك الأمر بقولها: "هناك نساء جديات، حساسات، مخلصات، ثم هناك النساء اللاتي يطلق عليهن الأبقار في الإيطالية".

واختتمت: "في بعض الأحيان، عندما أتلقى رسائل معينة، أخبر ماورو، خاصة إذا كان يعرف هذا الشخص، أفهم أن النساء، بدلاً من الغضب من الشخص الذي لديهن، يغضبن من المرأة الأخرى".