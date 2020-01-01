واندا نارا: باريس لم يتحرك حتى الآن لإنهاء صفقة إيكاردي

إدارة باريس تسعى لحسم صفقة إيكاردي بشكل نهائي

نفت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان، وجود أي مفاوضات أو تحركات من إدارة باريس لحسم صفقة اللاعب.

وانضم إيكاردي إلى الفريق الفرنسي، على سبيل الإعارة من إنتر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم مستويات كبيرة واستعاد مستواه من جديد، ربطته بالانتقال الدائم لباريس.

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وقال واندا في تصريحات صحفية: "لا شيء مؤكد حتى الآن، سوف نرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وتابع: "إيكاردي يقدم مستوى رائع في فرنسا وأنا سعيدة للغاية بهذا الأمر، بالإضافة إلى أننا كوننا العديد من الصداقات هنا لذلك دعونا نرى".

وتألق صاحب الـ 26 عاماً مع باريس هذا الموسم، ونجح في تسجيل 14 هدفاً وصنع اثنين آخرين في 18 مباراة خاضها بمختلف المسابقات.

ويستعد المهاجم الأرجنتيني، للعودة للمشاركات مع فريقه من جديد بعد نهاية العطلة الشتوية، وستكون أولى المباريات مساء الأحد القادم في الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي أمام موناكو.