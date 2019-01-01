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واندا تتصل بكونتي لحل أزمة إيكاردي

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Getty Images
اللاعب خارج حسابات إنتر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن اتصالاً هاتفياً وقع بين مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي وزوجة ووكيلة لاعب الفريق ماورو إيكاردي لحل الأزمة بين الطرفين.

وسائل الإعلام الإيطالية أجمعت أن إيكاردي أصبح غير مرغوب فيه من قبل إدارة ومدرب النيراتزوري، ولكن اللاعب يرفض المغادرة.

وذكرت "لا ريبوبليكا" أن واندا هاتفت كونتي لتطلب منه ترك إيكاردي يرحل عن إنتر مجاناً، ولتطلب منه توضيح موقفه حيال اللاعب.

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ونشرت واندا عبر حسابها على تويتر تغريدة تشير لعودتها لميلانو من العطلة من أجل العمل، على حد تعبير العارضة الأرجنتينية.

آخر التقارير أشارت أن إيكاردي لا يملك أي عروض من أي فريق باستثناء روما، وأن يوفنتوس لم يحسم أمره بعد بخصوص ضم المهاجم.

الجدير بالإشارة أن إيكاردي دخل في خلاف مع إنتر منتصف الموسم الماضي على إثر سحب شارة القيادة منه وإعطائها لسمير هاندانوفيتش.

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