واندا: إيكاردي مُعلق بين إنتر ويوفنتوس وباريس

واندا نارا تزيد الغموض حول مستقبل إيكاردي ولا تستبعد انتقاله ليوفنتوس

زادت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال مهاجم باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي الغموض حول مستقبله وأين سيكون في الموسم المقبل.

وكان إيكاردي قد انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية خلال آخر أيام موسم الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادمًا من إنتر الإيطالي.

وبعد نصف موسم قضاه في باريس، زادت زوجته كعادتها من التساؤلات حول مستقبله وجعلت هناك أكثر من وجهة متاحة من الممكن أن يكون فيها الموسم المقبل.

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وقالت واندا: "حتى الآن لا أعرف إذا كنا سنعيش العام المقبل هنا في باريس أم في ميلانو، لا يوجد أي قرار نهائي بخصوص ذلك حتى هذه اللحظة"

وأضافت: "اللعب في يوفنتوس مستقبلًا؟ لا أعلم حقًا، القرار بيد ماورو وهو الوحيد الذي بيده أن يقرر ذلك في حال أراد، ولكن في كرة القدم كل شيء يتغير"

وتابعت: "أنا أعرف ماورو جيدًا وأعرف ما يريده كلاعب وكرجل، وما الذي يجعله يشعر بالرضا والراحة، أنا أرافقه في كافة اختياراته كوكيلة وكزوجة"

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد رحل عن صفوف إنتر بعد الأزمة التي نتجت عن مماطلته في تجديد عقده وسحب شارة القيادة منه ومنحها للحارس سمير هاندانوفيتش.