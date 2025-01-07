والده يؤكد.. إيلون ماسك مهتم بشراء ليفربول مقابل 6 مليارات إسترليني!

الملياردير الأمريكي مهتم بفريق الميرسيسايد التاريخي

ذكرت “ويك أند سبورت” الطبعة الخاصة بيوم الجمعة من صحيفة “صنداي سبورت” البريطانية، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قرر شراء نادي ليفربول لكرة القدم مقابل 6 مليارات جنيه إسترليني.

يأتي هذا في ظل رغبة ماسك في توسيع نفوذه بالمملكة المتحدة، ويعتبر نادي ليفربول وسيلته لدخول أجواء المملكة.

ارتباط ماسك بليفربول عميق للغاية، حيث إن جدته ولدت في ضاحية موسلي هيل جنوبي ليفربول عام 1923، كما زار إيلون ماسك الميرسيسايد مع والده خلال سبعينيات القرن العشرين.

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هذه الأنباء أكدها والد ماسك، إيرول، حين تمت استضافته عبر شبكة "TalkSport"، حيث قال حينما سئل عن اهتمام نجله بالأمر حقًا: “لا يمكنني التعليق على ذلك، سيرفعون السعر!".

وأضاف مؤكدًا: "نعم صراحة (لقد أعرب عن رغبته) لكن هذا يعني أنه حتمًا سيشتريه، لكنه يرغب في ذلك شأنه شأن أي شخص آخر، أنا أيضًا أريد".

وعاد ليذكر الأواصر التي تحدثنا عنها سلفًا بين إيلون وليفربول فقال: "ولدت جدته في ليفربول، ولدينا أقارب في ليفربول، وكنا محظوظين بمعرفة الكثير من فرقة البيتلز لأنهم نشؤوا مع بعض أفراد عائلتي، لذا نحن مرتبطون بليفربول كما تعلمون".