والد نيمار يزيد الغموض حول مستقبل البرازيلي

أين يلعب نيمار في الموسم المقبل؟ والده يرد

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زاد والد لاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، موقف ابنه تعقيدًا فيما يتعلق بإمكانية رحيله خلال الصيف الجاري.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب ريال مدريد وبرشلونة من التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الجاري.

وقال والد نيمار في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "ابني لم يلعب منذ فترة بسبب الإصابة التي حرمته من خوض أي لقاء منذ يونيو الماضي ولكنّه يقوم بكل ما لديه لأجل حل مشكلته".

وحينما سألته الصحيفة عن إمكانية رحيل اللاعب وانضمامه إلى برشلونة وريال مدريد، رفض أن يجيب بصورة مباشرة مفضلًا القول: "سوف يكون سعيدًا مرة أخرى حينما يستمتع باللعب مجددًا".

واختتم: "الحياة وكرة القدم علماه أن يكون قويًا في الظروف الصعبة".

جدير بالذكر أنّ وكيل أعمال لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، نفى إمكانية رحيل اللاعب في صفقة تبادلية مع نيمار.