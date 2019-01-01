والد نيمار يؤكد وجود مفاوضات مع برشلونة بخصوص راتبه

أزمة وصلت للمحاكم بين الطرفين

أكد والد النجم البرازيلي نيمار وجود مفاوضات مع برشلونة بخصوص راتبه المستحق عن الشهر الأخير بعقده مع النادي قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ورفع لاعب بي إس جي الحالي قضية على ناديه السابق مباشرة بعد رحيله طالب فيها بحصوله على مبالغ مستحقة من النادي كمكافآت، ما رد عليه برشلونة باتهامه بخرق العقد.

وذكر والد نيمار في حوار مع "كادينا سير" أنه يطلب ثلاثة ملايين ونصف إضافية من برشلونة عبارة عن مرتب لم يُدفع، ولكنها جزء من القضية المرفوعة سلفاً.

وقال الرجل: "هي مطالبة متعلقة بفسخ عقده ورحيله، لا نشعر بالقلق، ولا برشلونة، سنحل الموضوع".

ورفض والد اللاعب التعليق على إمكانية رجوعه إلى برشلونة في نفس الحوار، مؤكداً أنه الآن لاعب في صفوف باريس سان جيرمان ويملك عقداً معه.

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وسيطرت محاولات نيمار الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية على الأجواء الصيف الماضي، إذ عمل على العودة إلى برشلونة ولكن الصفقة لم تتوج بالنجاح.

وعانى البرازيلي من الإصابات الموسم الجاري، ولكن عاد للعب أساسياً في اللقاءات الأخيرة مع بي إس جي.