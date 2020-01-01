والد نيمار: اللعنة! إلى متى سنظل ضحية الأخطاء؟

غضب كبير من والده..

شنّ والد نيمار دا سيلفا هجومًا ضاريًا على حكام المباريات بعد الخطأ الذي أدى إلى إصابة نجله بإصابة قوية في الكاحل خلال مباراة باريس سان جيرمان وليون الأخيرة.

اللحظات الأخيرة من مباراة ليون شهدت تدخلًا عنيفًا من تياجو مينديز على نيمار أدى إلى خروج الدولي البرازيلي من الملعب وهو يبكي من شدة الألم.

ورغم أن التقارير الأولية تشير إلى أن الإصابة ليست بنفس السوء الذي كان يُخشى في البداية، لكن والد نيمار يعتقد أنه حان الوقت للحكام لحماية اللاعبين بأرض الملعب.

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الوالد عبر إنستجرام قال "اللعنة.. إلى متى؟ لقد تحدثنا حول ذلك كثيرًا، وقد أكدنا على وجود إفراط في العنف".

وتابع "لماذا لا توقف اللاعب العنيف منذ الخطأ الأول، لماذا الانتظار حتى الخطأ السابع والثامن والتاسع؟".

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"نحن لا نتخذ الإجراءات المناسبة واللازمة طوال المباراة، دائمًا ما يتعرض نيمار للعنف. ما يحدث يشجع هذا النوع من اللاعبين وهذه اللقطات، إذا سمح لهذا النوع من الأشياء بالاستمرار، فستخسر كرة القدم الكثير حقًا."

وأتم "إلى أي مدى سيكون الضحية هو الشخص المعرض للخطأ؟ الأمر متروك للشخص الذي يتحكم في المباراة، الشخص الذي لديه الفرصة لحماية اللاعبين. ماذا نفعل؟ أتمنى أن يرعاك الله بُني".

يذكر أن بي آس جي في بيان رسمي أعلن عن إصابة نيمار بالتواء في الكاحل لا كسر لكنهم لم يحددوا الإطار الزمني لعودة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى الملاعب.