والد لاعب نابولي: صلاح لاعب عظيم لكننا نفضل خفيشا!

مقارنة بين صلاح وخفيشا؟

تحدث والد اللاعب خفيشا كفاراتسخيليا، لاعب وسط نابولي، عن مقارنة نجله بمحمد صلاح، نجم ليفربول الحالي وروما السابق.

خفيشا هو لاعب وسط جورجي، صاحب ال 22 عامًا، انضم إلى نابولي الإيطالي في يوليو الماضي، قادمًا من دينامو باتومي الجورجي.

وفي حديث لوالد اللاعب كفاراتسخيليا لقناة Calcio Napoli24، قال:" مقارنة ابني بصلاح رائعة، فهو لاعب عظيم، قدم الكثير لليفربول ومصر، لكننا نفضل خفيشا".

وأضاف:" من الرائع أن اسمع الجميع بالخارج يقول أن ابني هو الأقوى، هذا يجعلني فخورًا جدًا".

وشارك كفاراتسخيليا مع نابولي الموسم الحالي بالدوري الإيطالي في 18 مباراة، سجل 9 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.