السر في بوسكيتس.. والد لاعب ميلان يكشف سبب رفضه لبرشلونة

لاعب ميلان رفض الانضمام إلى برشلونة...

كشف والد تيجاني رايندرز، لاعب ميلان، عن سبب رفض انضمام نجله إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، ولماذا فضل الانضمام إلى الفريق الإيطالي.

ويعد اللاعب الهولندي صاحب الـ 23 عامًا، من أهم لاعبي الروسونيري، في الموسم الحالي ويقدم مستويات مميزة، ونجح في صناعة هدفين مع فريقه بالدوري الإيطالي.

وقال والد رايندرز في تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "نصحت ابني برفض الانضمام إلى برشلونة، كان سيلعب هناك كلاعب بديل، بالإضافة إلى وجود خطر لفشله مثل العديد من اللاعبين الآخرين".

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وتابع: "كان هناك اهتمام من بعض الأندية الإنجليزية، وكان تواصلي معهم من خلال وسطاء، ولكن مع برشلونة كان اتصالنا مباشر وتحدثت بالفعل مع ديكو، المدير الرياضي".

وأضاف: "بكل تأكيد كنا سعداء باهتمام برشلونة، ولكنهم كانوا يبحثون عن بديل لبوسكيتس، وأخبرت ابني أنه ليس هو ذلك النوع من اللاعبين، فهو لا يتمتع بالخصائص التي يريدها الفريق الإسباني، وكان سينتهي به الأمر على مقاعد البدلاء، ولكن الآن في ميلان هو لاعب أساسي، ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للمدرب".