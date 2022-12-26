والد كونيا يهاجم سيميوني: طريقته تضمن الفشل!

اللاعب البرازيلي غادر أتلتيكو مدريد

هاجم والد ماتيوس كونيا مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني عقب انتقال نجله من الفريق العاصمي الإسباني إلى وولفرهامبتون.

وأعلن الوولفز مساء الأحد ضم البرازيلي بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل شروط معينة من صفوف أتلتيكو بميركاتو الشتاء.

وقال كارميلو كونيا مع "جلوبو": "مع طريقة لعب سيميوني، لا يوجد سبيل للنجاح لأي مهاجم، الأمر صعب للغاية".

وواصل: "سينضم الآن لمدرب جيد للغاية، مدرب عالمي مهتم بخدماته، أتمنى له النجاح في هذا التحدي".

وختم والد البرازيلي: "أتلتيكو تلقى عرضاً لبيع اللاعب ولم يقل لا، الجمهور والمالك أرادا بقاء كونيا ولكن هذه هي كرة القدم".