والد كورتوا ينتقد بلجيكا بسبب نجله!

غضب كبير..

أبدى والد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، امتعاضه من عدم تواجد نجله في قائمة الرياضيين الأفضل ببلجيكا هذا العام، معتبرًا أنه استحق التواجد قياسًا بما قدمه مع النادي الملكي مؤخرًا.

وتحول كورتوا إلى أحد أهم حراس المرمى في العالم بعد الأداء المذهل الي يقدمه مع الريال آخر موسمين، ما كان ضمن الأسباب الرئيسية في تتويج الميرينجي بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

هذا الموسم لا يتوقف كورتوا عن التصديات المبهرة أيضًا التي يُنقذ بها الريال في كثير من الأحيان، وبالنسبة لوالده فإن كل ما فعله يتحدث عن استحقاقيته الترشح لهذه الجائزة.

المزيد من الفرق

الوالد في تصريحات للصحافة قال "لا أفهم كيف أن ابني ليس من ضمن المرشحين لجائزة رياضي العام في بلجيكا".

وتابع "أعتقد أننا في بلجيكا لا نحترم الرياضيين العظماء بما فيه الكفاية، دائمًا ما نصر على أنه يمكنك الخسارة والبعض ينتظر حدوث ذلك، رغم أنه ينبغي القول أن هذا لا يحدث كثيرًا".

جلوب سوكر .. من الأحق بين ميسي وصلاح ورونالدو بلاعب القرن؟!

كما أضاف "سيكون تيبو مصدرًا للفخر لنا دائمًا، ويمكنني أن أقول إننا دائمًا مندهشون مما يفعله وما يظهره، يظهر دائمًا شيء لا تتوقعه، مثل الطريقة التي تصدى للكرة بها أمام أتلتيك في المباراة الأخيرة".

وأتم "الإيجابيات أكبر بكثير من السلبيات، نحن حريصون دائمًا على صورته".

يذكر أن ريال مدريد كان يتقدم بهدفين لهدف على أتلتيك بيلباو الأسبوع الماضي، وفي اللحظات الأخيرة انفرد أحد اللاعبين الباسك بالحارس البلجيكي وكاد أن يدرك التعادل لولا تألق كورتوا وتحولت الكرة إلى ثالث أهداف الملكي الذي ضمن لهم ثلاث نقاط هامة.