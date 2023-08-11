والد كورتوا يرعب جماهير ريال مدريد: نتمنى ألا نكتشف إصابات جديدة!

صدمة جديدة لريال مدريد بشأن كورتوا...

أثار تييري كورتوا، والد تيبور كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، القلق في قلوب مشجعي الفريق الإسباني، بشأن إصابة حارس الفريق القوية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض كورتوا، إلى إصابة قوية على مستوى الركبة، في تدريبات ريال مدريد، قبل انطلاق الموسم الجديد، وقد تبعده عن الميرينجي لمدة تصل إلى سبعة أشهر على الأقل، بعد تشخصيها بشكل مبدئي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال تييري كورتوا في تصريحات صحفية: "إصابة تيبو شديدة للغاية، تواصلت معه بعد ساعات من الإصابة، لقد كان من الصعب عليه وعلى عائلته استيعاب ما حدث له، تيبو لن يكون قادرًا على ممارسة كرة القدم لفترة طويلة".

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وتابع: "في التدريبات تدخل عليه أحد اللاعبين في موقف واحد لواحد مما أدى إلى إصابته في الركبة، الآن سيتعين عليه الخوض لعملية جراحية، ولكن لم يتحدد مكان العملية، من الممكن أن تكون في بلجيكا أو إسبانيا، أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "ستكون رحلة طويلة عليه، فيجب أن يكون في البلد التي سيخضع فيها للعملية لمدة شهر على الأقل بعدها، فلن يسمح له بالطيران مرة أخرى على الفور".

وأتم تصريحاته قائلًا: "لقد غاب لمدة ثلاثة أشهر عندما كان في تشيلسي بسبب جراحة في غضروف الركبة، والآن نأمل ألا تظهر الفحوصات القادمة إصابة جديدة حتى يتمكن من التعافي بسرعة ويعود بصحة جيدة".