والد رودريجو مهاجمًا ميسي : هل تفاجأ أحد من القديس الصغير؟

الأجواء لم تهدأ حتى الآن

قرر والد الجناح البرازيلي رودريجو الهجوم على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد ما حدث في مواجهة الأرجنتين والبرازيل بتصفيات كأس العالم 2026.

المباراة التي أقيمت في ملعب ماراكانا بتصفيات المونديال وانتهت بفوز الأرجنتين بهدف نظيف، شهدت حالة من الفوضى بالمدرجات واشتباكات عنيفة بين مشجعي الفريقين مما أدى إلى تدخل الشرطة.

ميسي شعر بالغضب من الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع جماهير بلاده وطلب من اللاعبين الخروج من الملعب تمامًا ليتشاجر معه رودريجو ويصفه بالجبان، ورد عليه ميسي قائلًا:"نحن أبطال العالم، كيف نحن جبناء؟ انتبه لكلامك".

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والد رودريجو نشر صورة على حسابه بموقع "إنستجرام" تجمع ميسي ورودريجو دي بول أمام ابنه، وعلق عليها قائلًا:"هل تفاجأ أحد؟ هذا هو القديس الصغير الذي لا يدخل في مشاكل مع أي شخص أبدًا".

وكان رودريجو قد تعرض لهجوم عنصري عنيف من جماهير الأرجنتين بعد هذه الواقعة، وخرج للرد بنفسه على كل الإساءات التي عانى منها بعد هزيمة السيليساو.