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والد دي ليخت يلمح لاقتراب نجله من يوفنتوس

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تعرف على تصريحات والد دي ليخت بشأن إمكانية الانضمام إلى يوفنتوس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

ألمح فرانك دي ليخت،والد ماتياس دي ليخت قلب دفاع اياكس، إلى إمكانية انضمامه إلى صفوف يوفنتوس في الموسم المقبل.

دي ليخت حصل على جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب شاب في العالم.

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية: "يوفنتوس قد يكون فريقًا محتملًا في المستقبل ولكنهم ليسوا الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد مع اللاعب".

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وتابع: "التركيز الآن فقط على الموسم الحالي مع أياكس. تورينو مدينة رائعة وجئت لها من قبل في يونيو الماضي خلال مباراة منتخب هولندا".

وكان أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس، أكد أنّ دي ليخت استفسر منه على الحياة في إسبانيا والليجا.

واختتم: "في الصيف المقبل سأجلس أنا وابني ووكيل أعماله، مينو رايولا، لاتخاذ القرار المناسب لمستقبل اللاعب".

دي ليخت سبق وشبّه نفسه بجيرارد بيكيه مدافع برشلونة.

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