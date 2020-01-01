والد جريزمان لسيتيين: أنت مجرد راكب ولا تملك مفتاح الشاحنة

هجوم عنيف..

شن آلان جريزمان، والد أنطوان نجم برشلونة، هجومًا ضاريًا على كيكي سيتيين مدرب نجله، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك صفات القيادة التي تؤهله لقيادة نادٍ بحجم العملاق الكتالوني.

وكان جريزمان قد شارك بديلًا خلال تعادل البرسا مساء الثلاثاء مع أتلتيكو مدريد بهدفين لكل منهما، حيث دفع به سيتيين في الدقيقة 90، ما أثار موجة من الانتقادات لمدرب ريال بيتيس السابق.

من جهة أخرى خرج سيتيين وحاول احتواء الموقف بإعلانه أن مشاركة جريزمان لثوانٍ معدودة "مؤسفة" رغم تأكيده في الوقت نفسه على أنه لن يتقدم باعتذار للفرنسي حيال الأمر.

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والد جريزمان بدوره عقّب عبر إنستجرام بقوة شديدة، حيث كتب "من أجل طلب الغفران، ينبغي عليك أن تحمل مفاتيح الشاحنة في البداية، وهذه ليست الحالة لديك، لأنك ببساطة مجرد راكب".

ويقصد آلان بحديثه افتقار سيتيين للسمات القيادية التي تسمح له بالسير بدفة برشلونة إلى الطريق الصحيح، في وقت تتحدث الصحف الإسبانية أن العلاقة بين المدرب وأغلب لاعبيه حاليًا ليست على ما يرام.

برشلونة الآن يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة مؤقتًا عن ريال مدريد، الذي بمقدوره زيادة الفارق إلى 4 حال الفوز في الجولة القادمة مع تبقي 6 مباريات فقط على نهاية الليجا.

سيتيين حاليًا يواجه شبح الإقالة، فمع تراجع النتائج وخسارة الليجا الوشيكة إلى جانب العلاقة السيئة مع أغلب اللاعبين، تُشير أغلب التقارير إلى أنه سيتم الاستغناء عن خدماته بمجرد نهاية الموسم وربما قبل المعترك الأوروبي.

الجدير بالذكر أن جريزمان قد وصل إلى برشلونة الصيف الماضي نظير 125 مليون يورو في ثاني أكبر صفقات النادي عبر تاريخه، بيد أنه حتى اللحظة لم يتمكن من تقديم الأداء المنتظر منه.