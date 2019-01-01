والد جريزمان: كنت ضد قراره برفض برشلونة العام الماضي

ألان جريزمان يضع كامل ثقته في نجاح ابنه على أرضية الملعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ألان جريزمان والد أنتوان جريزمان نجم برشلونة الجديد سعادته بتلك الصفقة، وثقته التامة في قدرات نجله على الرد في الملعب.

وقال جريزمان الأب لصحيفة سبورت الكتالونية:"لقد كان هذا هو المجد الأكبر، برشلونة هو أفضل الأفضل بين الأندية".

وأضاف:"لقد شاهدت برشلونة منذ سنوات كرويف وستويشكوف وكل اللاعبين العظماء الذين كانوا هناك. إنها هوية مذهلة تلك التي يملكها، لا توجد كلمات تصف شعوري".

وأوضح:"لقد كنت مضغوطاً للغاية لأنه لا يوجد ضمانات في عالم الكرة، لقد كان ارتياحاً كبيراً حين وقع العقد، لأن البداية كانت معقدة".

وتابع:"أنا لست خائفاً، لأنه وكما يقول أنتوان، الملعب هو المكان الذي نلعب به. لقد تعلم من أخطائه، وهو يعلم ذلك، ولكن كل شيء يتم تقريره داخل أرضية الملعب".

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وعن قرار ولده بالبقاء في أتلتيكو مدريد ورفض الانتقال لبرشلونة الصيف الماضي قال:"حين اتخذ هذا القرار العام الماضي، أردته أن يوقع لبرشلونة بنسبة 200% ولكنه قراره في النهاية وهو محترف".

يذكر أن برشلونة أتم التعاقد مع بطل كأس العالم 2018 رفقة منتخب فرنسا مقابل 120 مليون يورو.