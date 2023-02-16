والده في برشلونة.. قلق في باريس من مناورة ليونيل ميسي

ميسي وباريس.. قصة جديدة في سوق الانتقالات سينهيها فقط التجديد أو الرحيل.

سيقفز اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، مجددًا لسوق الانتقالات مع قرب انتهاء عقده مع ناديه وعدم تجديده أو تحديد وجهته بعد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن خورخي، والد ووكيل ليونيل، قد عقد اجتماعًا أمس الأربعاء مع لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس، وهو الاجتماع الأول من نوعه بين ممثلي ميسي وناديه الذي ينتهي تعاقده معهم بنهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن تُعقد اجتماعات أخرى بين الجانبين، لكن ليكيب الفرنسية تقول راوية أخرى عن قلق في باريس من أن يكون ميسي يكسب وقتًا وسينتقل لإنتر ميامي الأمريكي النادي المملوك جزئيًا لديفيد بيكهام الذي أعلن قبل سنوات رغبته في ضم ليو يومًا.

ويبدو ميسي زاهدًا في تحقيق أي إنجازات عقب تتويجه بكأس العالم نهاية العام الماضي مع بلاده، لكن المقربون منه يؤكدون سعادته بباريس وإن كانت الشكوك تتعاظم عن استمراره مع فريق العاصمة الفرنسية.

ما زاد هذه الشكوك هو وصول خورخي بعد اجتماعه مع كامبوس إلى برشلونة المدينة التي كان ميسي ملكها وغادرها وهو الهداف التاريخي لبرشلونة.

وصول خورخي أثار الشكوك عن إمكانية فتح قنوات اتصال جديدة مع فريقه القديم. لكن في الوقت نفسه قد تكون زيارة عائلية فشقيق ليو يعيش هناك كما يمتلك نجم برشلونة السابق منزلًا بالمدينة.