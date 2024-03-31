"والدتي لن تسامحني" .. نجم قطر يكشف كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد

نجم قطر لم يستغل الفرصة لتحقيق حلم والدته

كشف نجم نادي قطر، عن غضب والدته منه بعدما رفض الانتقال إلى نادي ريال مدريد في وقت سابق، مُشيرًا إلى أنه فقط تلك الفرصة التي أتيحت له.

وقال خافي مارتينيز مدافع وقائد نادي قطر خلال تصريحات لصحيفة "AS" الإسبانية: "هناك الكثير من أفراد عائلتي يُشجعون ريال مدريد، والدتي وعمي وخالتي من أشد مشجعي ريال مدريد".

وأضاف مدافع قطر: "والدي يُشجع الفريق الذي ألعب فيه، ولكن عادة ما أخبر والدتي أن والدي مدريدي أكثر من فلورنتينو بيريز رئيس الريال".

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مارتينيز واصل: "لم تسامحني أمي على عدم الانتقال إلى ريال مدريد، حينما أتيحت لي الفرصة، لأنها كانت تخبرني دائمًا أنها كانت تُريد أن تراني أرتدي الزي الأبيض –يقصد زي ريال مدريد-".

واختتم خافي تصريحاته قائلًا: "لقد أخبرتني أمي بأنها تُريد رؤيتي في ريال مدريد وأيضًا في الجامعة، ولكنني لم أفعل أيًا من هذين الأمرين"، وأردف ضاحكًا: "حسنًا مازال أمامي فرصة لتحقيق واحدة، ولكنني لا أعتقد أن ريال مدريد سيوقع معي الآن".