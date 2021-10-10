"والدة مبابي سوف تدمر مستقبله!"

استيقظي قبل فوات الأوان!

رسالة تحذير شديدة اللهجة أرسلها مدرب باريس سان جيرمان السابق، لويس فيرنانديز، إلى والدة كيليان مبابي، واعتبر أنها تهدد مستقبل نجله بما تفعله.

والدة مبابي هي المسؤولة عن إدارة أعمال نجلها، وقد خرجت في تصريحات مؤخرًا بأن كيليان قد يبقى في بي آس جي رغم تصريحاته نفسه برغبته في الرحيل.

وبالنسبة للويس فيرنانديز، فإن الاستمرار بهذه الطريقة من شأنه أن يدمر مستقبل اللاعب الذي يجب عليه التركيز الآن على الملعب فقط لا غير.

المدرب في حديث لصحيفة لو بريزيان قال "عليك أن تنظر قليلًا إلى تصريحات الأم واللاعب، كل منهما يذهب بطريقته الخاصة".

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كما أضاف "أنا مندهش قليلًا من خروج الأم إلى وسائل الإعلام، لا أتذكر والدة بلاتيني أو أي لاعب آخر رائع خرجت وتحدثت بهذه الطريقة".

وواصل فيرنانديز هجومه "عليهم الخروج في الوقت المناسب، مبابي الآن لديه كل شيء، إنه بخير في باريس وقد أراد الرحيل، ولو أراد ليفعل".

وأتم "الآن عليه التركيز على موسمه مع باريس، النادي يمكنه الإبقاء عليه، الأمور في غضون ستة أشهر قد تتغير، الآن علينا الانتظار حتى يخرج لاحقًا ويقول سأرحل أو أبقى".

الجدير بالذكر أن فيرنانديز قد أشرف على تدريب باريس في الفترة بين 2000 إلى 2003، كما أن لديه تاريخ طويل في عالم التدريب وعمل مؤخرًا مع النادي العاصمي في منصب بقطاع الشباب.

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