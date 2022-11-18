والدة ماتياس وبول بوجبا: تعرضنا للخيانة من أسماك القرش!

ماتياس سبق أن اتهم والدته بالانحياز لشقيقه

قررت يو موريبا والدة الثنائي بول وماتياس بوجبا، الخروج عن صمتها أخيرًا، في القضية الشهيرة التي شغلت الرأي العام الفرنسي هذا العام.

بول بوجبا نجم وسط فرنسا ويوفنتوس اتهم شقيقه ماتياس بالابتزاز، بينما خرج الأخير في عدة تسجيلات ليهدد بفضح بول والكشف عن تورطه في العديد من الفضائح، مثل محاولة إيذاء زميله كيليان مبابي والتسبب في إصابته.

ومن جانبها قالت والدة الثنائي في تصريحات لوكالة "AFP":"ماتياس ضحية أيضًا في هذه القضية، وتم التلاعب به وتوجيهه من قبل أشخاص كانوا مقربين منا".

وأضاف:"نحن نشعر بالخيانة بسبب ما يحدث بعدما وقعنا كفريسة لأسماك القرش".

جدير بالذكر أن ماتياس لا يزال مسجونًا في الوقت الحالي كجزء من التحقيق في قضية ابتزاز شقيقه بول، وسبق أن اتهم والدته بالانحياز إلى نجم يوفنتوس عندما اندلعت المشكلة، لكن يبدو أنها قررت البقاء على الحياد.