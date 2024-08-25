"ما فعلتموه مع نجلي رائع جدًا" .. والدة أليكساندر تشكر جمهور الأهلي بعد مواجهة العروبة

البرازيلي ظهر لأول مرة بقميص الراقي أول أمس الجمعة..

مباراة واحدة فقط كانت كافية لوالدة البرازيلي أليكساندر؛ محترف الأهلي السعودي، للخروج للتعبير عن مدى إعجابها بجماهير قلعة الكؤوس الغفيرة.

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البرازيلي كان قد انضم للراقي خلال الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من فلومينينسي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

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وظهر صاحب الـ20 عامًا للمرة الأولى خلال مواجهة العروبة أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025.

خلال تلك المباراة، رجت جماهير الأهلي في مدرجات مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، هتافًا للصفقة الجديدة والوحيدة التي أبرمها النادي خلال الصيف الجاري.

دقائق الهتاف، خطفت أنظار والدة اللاعب الشاب الحاضرة في المدرجات، والتي حرصت على توجيه شكر خاص للجماهير عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" فكتبت: "مشاهدة تحية الجماهير الغفيرة لأليكساندر كانت لحظة رائعة للغاية".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الراقي بثنائية نظيفة، سجلها عبدالكريم دارسي وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 32 و80 من عمر اللقاء.