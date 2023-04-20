والدة أشرف حكيمي تتحدث للمرة الأولى وتكشف حقيقة كتابته أمواله باسمها

والدة أشرف حكيمي تخرج أخيرًا عن صمتها..

علقت سعيدة موح، والدة المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على التقارير التي تحدثت عن قيام نجلها بنقل كافة أملاكه إليها، في خضم أزمة طلاقه من الممثلة الإسبانية هبة عبوك.

وخرجت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية عن قيام حكيمي بنقل ثروته إلى والدته، حتى لا تتمكن زوجته السابق من الحصول على نصف ثروته بعدما بدأت إجراءات الطلاق.

والدة حكيمي، وفي تصريحات لصحيفة "كود" المغربية، علقت على تلك التقارير قائلة: "لم يبلغني أشرف بنقل ثروته لي، وإذا ما اتخذ أي إجراء فهذا من أجل حماية نفسه".

وأضاف: "لا أعرف شيئًا عن الأمر، ولكن ما هي المشكلة إذا كان هذا صحيحًا؟ إذا لم يفعل ذلك فلن يستطيع التخلص منها".

يذكر أن هبة عبوك طلبت الطلاق من حكيمي إثر اتهامه بقضية اغتصاب فتاة فرنسية في منزلهما بإحدى ضواحي باريس، لتقرر الانفصال بشكل مفاجئ عن النجم المغربي.