جارديم سقط أمام الهلال بعد عام من الرحيل عن قيادته، هل كان يعرف الزعيم حقًا؟

ليس مجرد قطار عادٍ، إنما هو قطار سريع، لن يقف لك في أي محطة مهما بلغت صعوبة المحطة التالية؛ الهلال السعودي وسط ما يمر به من ضغوطات، يصعد لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا.

الزعيم خطف بطاقة التأهل اليوم الإثنين، بالفوز أمام شباب الأهلي الإماراتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.

التأهل لا جديد به، لكن الغريب أن البعض كان يشكك في الأزرق، بداعي أن البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني لشباب الأهلي، سبق أن قاد الهلال الموسم الماضي، ويعرف لاعبيه جيدًا، بجانب اعتماده على المرتدات السريعة، التي ستشكل خطورة على الفريق في ظل معاناة لاعبيه من الإرهاق والبطء.

الغريب ليس التشكيك والخوف قبل المباراة، إنما كون هذا حدث أمام مدرب كجارديم، فحقيقةً لو كان ليوناردو يعرف الهلال حقًا، فما كان قد سقط في عهده أمام الأهلي المصري برباعية، وما كان ليكون قريبًا من خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021-2022، بداعي شماعة الظروف.

لم يمر الزعيم بظروف أصعب مما يمر بها حاليًا في السنوات الأخيرة من كثرة إصابات وإجهاد ومنع من التعاقدات، لكن ها هو يصعد لدور الـ8 من دوري الأبطال، وهو العائد حديثًا من تحقيق فضية كأس العالم للأندية المغرب 2022، لكن في فبراير 2022 كان جارديم يتحجج بالإجهاد لتبرير الصورة السيئة التي ظهر بها الفريق في عهده.

في عهد جارديم، فاز الزعيم في 15 مباراة، وتعادل في سبع وخسر أربع، أي أنه تعثر في نصف مبارياته تقريبًا، فحمدًا لله على رحيله وشكرًا للأرجنتيني رامون دياز، الذي لا تعرف الحجج له طريقًا.

والآن .. فليلملم ليوناردو جارديم بقاياه من الهلال، من لا يثق في الزعيم في أصعب ظروفه، فليلحق بالبرتغالي، ويترك الأزرق لكل محب واثق، لا يترك نفسه لشماعة الظروف.