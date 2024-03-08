"واقعة لم تحدث معي في 23 سنة" .. مدرب الرياض يكشف عن اعتراف جريء من نجم الهلال

غضب كبير من مدرب الرياض بعد السقوط أمام الهلال..

SHAHID

فتح البرازيلي أودير هيلمان، المدير الفني لنادي الرياض، النار على حكم مباراة فريقه أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة، في ديربي العاصمة "المصغر".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال "المتصدر" قلب تأخره أمام الرياض بهدف إلى الفوز (3-1)، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليوسع الفارق مع النصر "الوصيف"، إلى 12 نقطة.

وقال هيلمان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أنا غاضب بشدة.. كنا على وشك الحصول على نقطة أمام فريق صعب وقوي مثل الهلال؛ لكن الحكم حرمنا من ذلك".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واعتبر المدرب البرازيلي، أن الحكم أخطأ في احتساب ركلتي الجزاء الثانية والثالثة، لمصلحة الزعيم الهلالي، كاشفًا عن أن النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأزرق، اعترف له بذلك.

وأضاف أودير هيلمان: "أنا أعمل في مجال التدريب منذ 23 سنة كاملة؛ ولم أشاهد حكم يحتسب مثل ركلة الجزاء الثانية".



وفي النهاية.. أشاد هيلمان، بمستوى نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض أمام الهلال، مؤكدًا على أنه لولا الحظ وسوء إنهاء الهجمات؛ لكان الشوط الأول انتهى بتقدمهم (2-0).





SHAHID