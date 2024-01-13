واقعة غريبة جدًا .. الكشف عن كواليس استبعاد نواف العقيدي من الأخضر

تعرف على كواليس استبعاد العقيدي من صفوف الأخضر

اتخذ المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، قرارًا مفاجئًا للجميع، باستبعاد الحارس نواف العقيدي وضم محمد الربيعي بدلًا منه، استعدادًا للمشاركة بكأس أمم آسيا 2023، المقامة في قطر.

استبعاد العقيدي تسبب في جدل كبير بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه كان الحارس الأساسي للأخضر خلال المباريات الودية الأخيرة، استعدادًا لكأس آسيا 2023.

وكشف الإعلامي متعب بن عبد الله عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن كواليس استبعاد نواف العقيدي من صفوف الأخضر، قبل الظهور الأول في البطولة القارية.

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وكتب متعب عبر حسابه تغريدة جاء فيها: "شارك نواف العقيدي في مباراة لبنان، وقدم مباراة ممتازة، حصل خلالها على إشادة من مدرب لبنان بأنه سبب رئيسي في فوز المنتخب السعودي".

وأضاف: "بعد المباراة أصبح نواف العقيدي خارج اهتمامات المدرب مانشيني في التدريبات، وأصبح الاهتمام للحارسين راغد النجار وأحمد الكسار، وبعدها قرر مانشيني استبعاد العقيدي من القائمة وأخبره بعدم الحاجة له".