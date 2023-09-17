بعد واقعة التسمم .. رياض محرز يتحدث معددًا سلبيات الأهلي!

الجناح الجزائري لم يتوان في المشاركة أمام التعاون رغم الليلة الصعبة التي قضاها في المستشفى

SHAHID

فاجأ الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، الجمهور أمس السبت، بمشاركته خلال مواجهة التعاون، رغم الحديث عن تعرضه لحالة تسمم قبل أقل من 24 ساعة من المباراة.

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الجزائري قاد الراقي لخطف ثلاث نقاط صعبة أمام التعاون بالفوز بنتيجة 3-2، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، وخلال حديثه لقناة "SSC"، تحدث محرز على واقعة التسمم قائلًا: "قضيت ليلة البارحة في المستشفى، جراء تناولي بعض الطعام الفاسد، لكنني موجود مع الفريق لمساعدته، ومؤكد أنني أشعر بالراحة في جدة الحمد لله".

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وانتقل نجم الفريق الجداوي للحديث عن مجريات مواجهة سكري القصيم، معددًا سلبيات فريقه داخل المستطيل الأخضر: "سيطرنا على بعض مجريات اللقاء، لكن ارتكبنا بعض الأخطاء، التي سنحاول تطوير نفسنا لتجنبها في قادم المباريات، لتصعيب مهمة المنافسين، نهدر الكثير من الفرص، بالإضافة إلى أنه علينا بذل مزيد من الجهد، لتحسين الجوانب الدفاعية والهجومية".

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن مع نهاية الجولة السادسة برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد؛ صاحب الوصافة، وتبعده نقطة واحدة عن الهلال؛ محتل الصدارة.

SHAHID