وارنوك: من الصعب نسيان سالا لكن علينا تخطي الأزمة

الحزن يسود كارديف سيتي ونيل وارنوك يعلق على تفاصيل تلقيه نبأ وفاة سالا

يؤمن نيل وارنوك المدير الفني لكارديف، أن على ناديه المضي قدماً من الكارثة الإنسانية الأخيرة التي لحقت به.

كارديف تعاقد مع المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، قادماً من نانت الفرنسي بـ15 مليون جنيه إسترليني.

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طائرة سالا المتوجهة من فرنسا إلى بريطانيا تحطمت، ليتأكد أمس الخميس وفاة اللاعب مع استمرار البحث عن قائد الرحلة.

وارنوك علق على هذه الأنباء:"رغم توقع ما حدث وفقاً لكل التقارير لكن الأمر كان غريباً بعد تلقي اتصال هاتفي أمس".

وأضاف:"مثل هذه الأحداث يصعب نسيانها على المدى الطويل، لكن يجب المضي قدماً ومواصلة الحياة".

جميعنا نعرف كيف كانت ظروف هذه المباراة..

برشلونة كان مُطالبًا بأن يحقق المعجزة في كامب نو بعد الإهانة التي حدثت في حديقة الأمراء..

فارق الـ 4 أهداف كان كثيرًا ومفاجئًا.. pic.twitter.com/IPzEsot6lo — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

تصريحات وارنوك تأتي بعد ساعات قليلة على نبأ الوفاة، مع ظهور أزمة بين نانت وكارديف حول مطالبة النادي الفرنسي بتلقي الدفعة الأولى من قيمة الصفقة.

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وعلى الجانب الآخر يرفض كارديف دفع أي أموال، لحين التعرف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

وعلى جانب آخر يستعد كارديف سيتي لمواجهة صعبة أمام ساوثهامبتون غداً السبت في الدوري الإنجليزي، لمواصلة رحلته للهروب من الهبوط.