وارنوك: روبيرتسون هو أفضل ظهير أيسر في العالم

وارنوك شيد بروبيرتسون نجم ليفربول ويؤكد جودة عمل يورجن كلوب معه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ستيفان ورانوك نجم ليفربول السابق إن الظهير الأيسر الحالي للريدز أندرو روبيرتسون هو أفضل ظهير أيسر في العالم.

وكان روبيرتسون قد لعب دورًا هامًا في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنصرم.

وحول ذلك، قال ستيفان ورانوك إن أندرو روبيرتسون هو الأفضل في العالم في الوقت الحالي بالحديث عن الأظهرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

وأضاف ورانوك: "روبيرتسون هو لاعب مميز وفريد من نوعه وقادر على إعطاء كل ما يتطلبه المدرب في الشقين الهجومي والدفاعي"

وتابع: "على مستوى صناعة الأهداف كان مردود روبيرتسون مذهلًا في الموسم الماضي وقدم ما لم يتوقعه منه الكثيرون"

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يذكر أن أندرو روبيرتسون قد انضم إلى ليفربول قادمًا من هال سيتي مقابل 8 ملايين يورو فقط، حيث وضع يورجن كلوب فيه ثقة كبيرة.