ستكون "واجهة روشن"، يوم الثالث من يناير المقبل، مسرحًا للحدث المرتقب عندما تستضيف المحطة الأولى من جولة الكأس الأصلي، كأس العالم FIFA™، ضمن رحلتها حول العالم برعاية "كوكا كولا"، في حدث يدعو للفخر لاختيار المملكة العربية السعودية لتكون التوقف الأول للكأس الأشهر في عالم الرياضة، مما يُبرز المكانة المميزة للمملكة على الخارطة الكروية العالمية.

وستكون واجهة روشن محطة للجمهور العاشق لكرة القدم والمتحمس لاقتراب موعد البطولة بعد شهور قليلة، بداية من يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، إذ سيكون بإمكانهم مشاهدة كأس العالم FIFA™ على الطبيعة في بداية جولتها العالمية برعاية "كوكا كولا" التي ستكون مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية موقعًا فريدًا لها للانطلاق في رحلتها.

هذا الحدث البارز سيكون بالتحديد في منطقة التسوق الخاصة بواجهة روشن، مابين البوابة الثانية والتاسعة، حيث سيتضمن تجهيز منطقة خاصة بهذا الحدث الفريد، سواءً بعرض كأس العالم FIFA™ الأصلي للجماهير الراغبة في التقاط صور تذكارية معه، أو فعاليات مميزة للتفاعل مع الحاضرين، والذين سيكون من ضمنهم صناع محتوى ومشاهير من النخبة في الساحة السعودية والعالمية، كما سيكون لمجموعة روشن جناح خاص في موقع الحدث، يتيح للحضور خوض تجربة تفاعلية عن طريق تقنيات الواقع المعزز، في مساهمة مميزة للمجموعة ضمن هذا الحدث الضخم.

وتعد هذه الفعالية فرصة خاصة للجمهور الحاضر لرؤية الكأس الأصلي عن قرب، والحصول على فرصة التقاط الصور مع كأس العالم FIFA™، والمشاركة في الأنشطة التفاعلية العديدة المصاحبة لظهور الكأس في محطته الأولى ضمن جولة "كوكا كولا" التي وقع الاختيار فيها على المملكة العربية السعودية وبالتحديد مدينة الرياض، في تأكيد على الدور الرائد للمملكة في عالم الرياضة على العموم وكرة القدم على الخصوص، وهي التي تستعد لتنظيم الحدث واستضافة كأس العالم FIFA™ في نسخة 2034.

وستكون استضافة "واجهة روشن" لكأس العالم FIFA™ في محطته الأولى حول العالم الحدث الأكبر ضمن سلسلة من الفعاليات التي سبق ونظمتها "واجهة روشن" بنجاح، وآخرها "ليالي السامري" حيث اجتمعت نسمات الشتاء مع الإيقاع التراثي، والعديد من الأحداث المميزة والمشوقة التي كانت واجهة روشن مسرحًا لها، بالإضافة لوجود مجموعة من المتاجر لأشهر الماركات العالمية في مجال الأزياء والجمال، بالإضافة لمنطقة المطاعم والمقاهي التي تقدم أكثر من 100 خيارًا متنوعًا من جميع الأطباق حول العالم، والأنشطة الترفيهية مثل السينما، ومنطقة الألعاب الترفيهية، والفعاليات الموسمية مثل "شتاء واجهة روشن".

جولة كأس العالم FIFA™ برعاية "كوكا كولا" تبدأ من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق في رحلة طويلة حول العالم تشهد 75 توقفًا مختلفًا في 30 دولة بمختلف القارات قبل الوصول إلى محطتها الأخيرة، وتعطي الفرصة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمشاهدة النسخة الأصلية عن قرب، والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، ومقابلة النجوم والأساطير والمؤثرين الذين سيكونون ضمن الحضور مع كل توقف، بداية من الرياض و"واجهة روشن".