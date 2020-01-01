واتفورد وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

واتفورد 0 × 0 ليفربول

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / أدريان / كي جانا هويفير / جويل ماتيب / تاكومي مينامينو / كورتيس جونز / آدم لالانا / ديفوك أوريجي

📋 #WATLIV team news.



Joe Gomez (precaution due to a minor fitness concern) and Naby Keita (sore hip) both out. https://t.co/Ho7mXKo7bf — FC (@LFC) February 29, 2020

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / أليكس تشامبيرلين / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

البدلاء / هوريليو جوميز / كرايج داوسون / إغتاسيو بوسيتو / ناثانييل شالوباه / روبرتو بيرييرا / أندري جراي / داني ويلبيك

🚨 TEAM NEWS 🚨



Two changes from last weekend.



➡️ Femenía & Sarr

⬅️ Dawson & Pereyra#WATLIV pic.twitter.com/4vhG5kg0Hx — Football Club (@WatfordFC) February 29, 2020

واتفورد: يبدأ المدرب نيجيل بيارسون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من بن فوستر / كيكو فيمينيا / كريستيان كاباسيلي / كرايج كاثكارت / {دم ماسينا / ويل هيوز / إيتيان كابوي / إسماعيلا سار / عبدولاي دوكوري / جيرارد دولوفيو / تروي ديني

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن واتفورد رغم معاناته لكنه أظهر تحسنًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وحتى رغم الهزيمة من مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية لكنه أظهر أداءً بارزًا لم تُعبر عنه النتيجة النهائية.

وتسعى كتيبة يورجن كلوب إلى مواصلة سلسلة اللا هزيمة والانتصارات المتتالية ليقترب رويدًا رويدًا من الحصول على لقب البريميرليج الذي بات حسمه مسألة وقت ليس أكثر.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على واتفورد، وذلك على ملعب فيكارج رود في إطار الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./