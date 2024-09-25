"الاتهام 116" .. واتفورد يستدل بدفعة هالاند الوحشية على مجاملات الحكام لمانشستر سيتي!

قرار تحكيمي مثير للجدل

سخر نادي واتفورد الإنجليزي من قرار تحكيمي حرمهم من تسجيل هدف مبكر في شباك مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين الأخيرة بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وودع واتفورد البطولة المحلية من الدور الثالث، أمس الثلاثاء بعد خسارته أمام مضيفه مانشستر سيتي (1-2)، حيث سجل جيريمي دوكو وماتيوس نونيز ثنائي السيتي، قبل أن يقلص توم إينس النتيجة بهدف قبل 4 دقائق من النهاية.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم مانشستر سيتي بهدف دوكو، نجح الألماني كوادو باه في تسجيل هدف بشباك أصحاب الأرض، لكن حكم اللقاء ديفيد ويب قرر إلغاءه بداعي ارتكاب مهاجم واتفورد خطأ على مدافع السيتي الشاب كادين برايثوايت قبل تسديد الكرة.

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وسخر الحساب الرسمي لنادي واتفورد على تطبيق "تيك توك" من قرار الحكم، بعدما نشر مقطع فيديو يحمل لقطتين، الأولى لهدف سابق سجله إرلينج هالاند لحساب السيتي بعد مكاتفة مع المدافع، وهي نفس الطريقة التي ظهرت في اللقطة الثانية عندما هز كوادو شباك السيتي، واختلف القرار التحكيمي في الحالتين.

وعلق حساب واتفورد على الفيديو بجملة: "اجعلوا هذه اللقطة الاتهام رقم 116"، في إشارة إلى تورط مانشستر سيتي في 115 اتهام بشأن مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف والتي يتم التحقيق فيها الآن من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.