وأخيرًا.. بن ناصر يعود بكامل قوته إلى ميلان مرة أخرى

نبأ سعيد..

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن النجم إسماعيل بن ناصر سيدعم صفوف ميلان مرة أخرى في القمة المرتقبة أمام روما يوم الأحد بعد تأكد تعافيه من إصابته الأخيرة.

بن ناصر لم يُشارك في ديربي مدينة ميلانو الأسبوع الماضي بعد خروجه من مباراة النجم الأحمر في الدوري الأوروبي مصابًا قبلها بـ72 ساعة فقط.

وبشكلٍ عام فإن الدولي الجزائري يغيب منذ مطلع فبراير بسبب الإصابة، وكان الخوف دائمًا من أن تكون إصابته أمام النجم الأحمر هي في الأصل انتكاسة تبعده طويلًا عن الملاعب.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الشهيرة، فإن بن ناصر سيشارك في مران السبت بصورة طبيعية وسيتواجد في الأولمبيكو يوم الأحد رفقة كتيبة ستيفانو بيولي.

الجزائري ليس الوحيد الذي سيسجل عودته من الإصابة، فأيضًا الخبير ماريو ماندجوكيتش الذي غاب عن مباراة النجم الأحمر الأخيرة، تعافى من إصابته ويستطيع المشاركة أمام روما.

وكان الثنائي بن ناصر وماندجوكيتش قد غابا عن مباراة النجم الأحمر الإياب يوم الخميس الماضي في سان سيرو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتأهل الروسونيري لدور الـ16.

الجدير بالذكر أن ميلان قد فقد صدارة ترتيب الكالتشيو لصالح جاره اللدود إنتر بعد الخسارة من سبيزيا منذ جولتين بهدفين نظيفين، قبل أن يصبح الفارق مع النيراتزوري 4 نقاط بالخسارة في الديربي بثلاثية نظيفة.

كما تجدر الإشارة إلى أن قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي قد أسفرت عن مواجهة نارية ستجمع ميلان مع مانشستر يونايتد، على أن يكون الذهاب بأولد ترافورد والإياب في سان سيرو.